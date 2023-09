»Kučanu se tak spodrsljaj ne bi mogel primeriti, Drnovšku tudi ne«

IZJAVA DNEVA

"Dobra, kakovostna politika je tista, ki zna loviti in uloviti družbene kontekste, ki ustvarja vtis, da jo kontekstualizirajo okoliščine, ali pa se celo zares napaja iz problemov okolij, v katerih deluje, in poskuša odgovarjati na njihove izzive. Slabo politiko pa kontekst vedno zaloti brez gat! Ta nauk lahko prevedemo tudi v politični jezik: Milanu Kučanu se tak spodrsljaj ne bi mogel primeriti, Janezu Drnovšku, ki inspirira našega premierja, tudi ne. Niti ne Danilu Türku in prav tako ne Lojzetu Peterletu. To so bili politiki, ki so razumeli svoj čas in svoj položaj."

(Urednik Miran Lesjak v Dnevnikovem komentarju o čestitki predsednika vlade Roberta Goloba prejemnici treh Michelinovih zvezdic Ani Roš Stojan)

PREBERITE TUDI: