Mesec / »Da bi kot podpredsednik vlade imel varnostnika, se mi je zdelo afnanje«

IZJAVA DNEVA

"Varnostnika nimam, odpovedal sem se mu prvi dan mandata. To pomeni, da imaš blindirano vozilo in 24 ur na dan, sedem dni v tednu varnostnika in šoferja. Se pravi, da za tvoje spremstvo država daje kup denarja. To se mi zdi potrata. V Sloveniji se nisem nikdar počutil ogroženega. Ne nasprotujem temu, da imajo takšno varovanje predsednik vlade, predsednica države itn. Da bi kot podpredsednik vlade imel varnostnika, pa se mi je zdelo, če lahko tako rečem, afnanje. Seveda so mi določeni strokovnjaki za varnost svetovali, naj še enkrat premislim, ker ga bom mogoče vseeno potreboval. Če smem postreči z zabavno anekdoto: pogovarjali smo se, kaj vse bi me lahko ogrožalo. Živim v bližini trgovine, kjer se redno zadržujejo brezdomci, občasno tudi narkomani, je rekel eden od njih in me vprašal, kako se s tem spoprijemam. Odgovoril sem mu: 'Z dvema evroma in prijaznim pozdravom, kako pa vi?"

(Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podpredsednik vlade Luka Mesec v intervjuju za Nedelo o tem, zakaj se je odpovedal varnostniku)