»Socializem ni nikoli zares odšel«

IZJAVA DNEVA

"To je sistem, ki smo ga v osnovi podedovali iz prejšnjih časov, ga za silo obranili in bolj ali manj uspešno negovali, znotraj Evropske unije pa v določeni meri celo nadgradili, a ga ne znamo ceniti. Najbrž zato, ker se zanj nismo zavestno odločili, saj nikoli ni bil zares stvar izbire. Socializem je prišel, videl, zmagal in izgubil, a nikoli zares odšel, ne v dobrem ne v slabem, to pa predvsem zato, ker je večina ljudi tudi po prehodu v demokracijo in kapitalizem ohranila vero v dobrobit socialne države in javno dobro ali pa je, kar je še bolj verjetno, pri ljudeh prevladal strah pred spremembami in so se pač oklenili znanega in preverjenega. Kakor koli že, imamo sistem, v katerem se lahko leta 2023 še vedno pogovarjamo o usodi javnega zdravstva in javnega šolstva, oziroma imamo sistem, v katerem je lahko, vsaj teoretično, srečnih zelo veliko ljudi. Ker podatek, da je za srečo v Sloveniji dovolj devetindvajset tisoč evrov na leto, pomeni tudi to, da je sreča dostopna dokaj širokemu krogu ljudi in ne zgolj redkim izbrancem."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o tem, da imamo poceni javne vrtce in brezplačno javno šolstvo, v katerem je celo študij brezplačen, ter seveda javno zdravstvo, vsaj za zdaj ali vsaj na papirju; via Dnevnikov Objektiv)