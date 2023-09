»Čas za alarm je pravkar nastopil«

IZJAVA DNEVA

"Čas za alarm je pravkar nastopil - ali pa je zelo blizu. Ne gre za to, da jo o tem obvestimo, ampak za to, da se zbudi, preden bo prepozno. Vlada od volitev dobro ve, kaj ji je prineslo zmago. Verjetno je logično, da bi se zdaj rada znebila obveznosti in pozabila, komu je kaj dolžna. Na drugi strani pa prebujena državljanska zavest seveda ne more kar tako zaspati, dogodki ji prepričljivo narekujejo potrebo po kritiki. Kar koli ta kritika vsebuje in ne glede na to, koliko težav zazna, je namenjena le koristi te vlade. Če se vlada ne bo sposobna odgovorno odzvati, je obsojena na volilni poraz. Imela je veliko lepih trenutkov, veliko odličnih takojšnjih reakcij - in res bi bila škoda, če bi se izgubila v bentenju, ker jo kritizirajo. Objektivno, odsotnost političnega mišljenja, in to je politika trenutne opozicije, vodi v deracionalizacijo politike in poneumljanje volivcev. In da se to ne bi zgodilo, vlada ne sme opustiti svoje kritične baze."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da se država boji kakršnih koli koristnih potez, ki vključujejo begunce; via Večerova priloga V soboto)