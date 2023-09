»Kosovo bo ali suverena država s polnimi pravicami ali pa ponovno okupirano ozemlje«

IZJAVA DNEVA

"Za sosedo ima Srbijo, ki dvajset let goji strategijo grožnje s ponovno vojaško zasedbo svoje nekdanje province. Vse, kar potrebuje, je ustrezno mednarodno vzdušje. Temu pa zdaj dobro kaže. Evropa se hkrati obnaša kot prijateljica Srbije, pokroviteljica samostojnosti Kosova in nemočna pacientka iz ambulante za neopredeljene. Vse tri vloge hkrati igra zelo prepričljivo. To ustvarja zmedo, hrani revanšistične ambicije in ustvarja prizore iz Donbasa leta 2014. Predvsem noče priznati, da na Kosovu ne gre za nesporazum med dvema narodoma, ampak za konflikt med dvema državama. Obe sta šibki in revni, le da je ena šibkejša in revnejša od druge. Konflikt pa je resničen in ne temelji na nesporazumu. Tako Srbija kot Kosovo zelo dobro razumeta, okrog česa se spopadata. Kosovo bo ali suverena država s polnimi pravicami ali pa ponovno okupirano ozemlje. Politiki obeh držav temeljita na nacionalizmu, ki je bil neobvladljiv že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Politiki Evropske unije bodo morali začeti vsaj govoriti v razumljivem jeziku. Pri nesporazumih je neopredeljenost modra. Pri konfliktih pa pelje v nespametno politiko."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič v Dnevnikovem komentarju o tem, da Kosovo več kot dvajset let živi v prehodnem statusu med okupiranim ozemljem in osvobojeno državo z omejeno suverenostjo)