Drago Kos / »Jasno je, da se Marta Kos ni umaknila po svoji volji«

IZJAVA DNEVA

"Jasno je, da se ni umaknila po svoji volji, in tisto jo je takrat zelo prizadelo. Mene je prizadel predvsem način, kako se je to doseglo. Menim pa, da je v bistvu to zelo dobro za njo, saj ne sodi v to močvirje slovenske politike. In če ne bi odšla tedaj, pa bi doslej odstopila – ne glede na funkcijo v politiki, ki bi jo imela, če ne bi postala predsednica republike – vsaj petkrat."

(Nekdanji kriminalist in predsednik protikorupcijske komisije Drago Kos za Delov podkast Moč politike o tem, da je bila njegova sestra Marta Kos kandidatka največje vladajoče stranke za predsednico države, a je od kandidature odstopila, nato pa izstopila tudi iz stranke Gibanje Svoboda)