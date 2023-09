»Če ne bi bilo poplav, bi stranka SDS svojo protimigrantsko kampanjo zagnala že sredi poletja«

IZJAVA DNEVA

"Če ne bi bilo katastrofalnih poplav, bi stranka SDS svojo značilno protimigrantsko kampanjo zagnala že sredi poletja. Problem je namreč mogoče definirati poljubno ozko in zanj ponuditi enostavno rešitev: več policistov, mobilizacijo vojske, utrjevanje ograje. Obenem je mogoče razglasiti vlado za nesposobno, ker se ne zna odzvati na migracije. To v bistvu drži. Nobena vlada ne zna biti tako radikalna in tekma z Janševo militantno retoriko je vnaprej izgubljena. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je resda že v vladi Marjana Šarca omogočal množične izgone prosilcev za azil v roke nasilne hrvaške policije. A šele kasnejši Janšev pribočnik Aleš Hojs je na južno mejo pripeljal – dobesedno – tisoč slovenskih policistov, jim dodal gostujoče tuje policiste, vojaškim spremljevalcem pa dal proste roke, da so de facto samostojno patruljirali po gozdovih. Brez policijskih pooblastil so nadzirali in ustrahovali civiliste."

(Novinar Uroš Škerl Kramberger v Dnevnikovem komentarju o migracijah skozi Slovenijo)