Kako pravilno prevzeti podjetje

V Ljubljani je sto zaposlenih prevzelo podjetje po modelu, ki utegne postati vzorčen za novo slovensko ali celo EU zakonodajo

Generalni direktor podjetja INEA Peter Kosin in predsednik njihove zadruge Anton Ložar

© Luka Dakskobler

V ljubljanski industrijski coni, v Stegnah, je približno sto zaposlenih v enem od tamkajšnjih visokotehnoloških podjetij zadnje leto zelo dobro skrivalo svojo poslovno skrivnost. Vse do prejšnjega tedna njihov generalni direktor – ime mu je Peter Kosin, prijazen možakar sicer – ni odgovarjal na naše telefonske klice ali elektronska sporočila. Ne zaradi menedžerske vzvišenosti, kot smo izvedeli prejšnji teden, ampak zaradi strahu, da bi javnost prehitro izvedela za njihov posebni načrt, na katerega so se pripravljali dobra tri leta, od katerega je bila odvisna usoda zaposlenih in katerega cena je znašala nekaj milijonov evrov.