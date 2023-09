Ministrica in sedem odstotkov

Nekdanje podjetje ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik je na največjem razpisu njenega ministrstva kot svetovalni servis prijaviteljem obračunalo sedem odstotkov provizije

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik bo imela velike težave s pojasnjevanjem svoje vloge

© Borut Krajnc

»Transparentnost in integriteta v javnem sektorju« – to sta področji, za kateri je na ravni vlade pristojno ministrstvo za javno upravo, ki ga vodi Sanja Ajanović Hovnik. Transparentnost in integriteta sta besedi, ki želita sporočiti, da ima vlada ničelno toleranco do korupcije in zavrženih praks zlorab javnega denarja. Vendar javni razpis, s katerim je bilo avgusta letos nevladnim organizacijam prav na tem ministrstvu dodeljenih 6,8 milijona evrov, odpira vrsto resnih vprašanj o poštenem ravnanju ministrice. V zgodbo so vključeni njeno nekdanje podjetje, njena dolgoletna prijateljica, sodelavka in solastnica podjetja ter tudi ministričina mama. Gre za dolgo verigo nenavadnih potez ministrice, ki se začne s tem, da je protikorupcijski komisiji »pozabila« kot svojo lastnino priglasiti družbo Smart center, v kateri je bila solastnica in direktorica, konča pa s tem, da je na javnem razpisu njenega ministrstva, na katerem je sicer izpadla vsaka tretja vloga, denar dobilo vseh pet vlog, pri katerih je kot svetovalka sodelovala ministričina prijateljica in solastnica Smart centra. Razpisni denar prejemnikom še ni bil nakazan, z vsem pa se že ukvarja tudi protikorupcijska komisija (KPK).