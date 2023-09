Največji prejemnik

CER sploh ni nevladna organizacija

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik

© Borut Krajnc

Največji prejemnik denarja na 6,8-milijonskem razpisu ministrstva za javno upravo za opolnomočenje nevladnih organizacij in aktivnega državljanstva je širši javnosti neznani zavod CER – Partnerstvo za trajno gospodarstvo, ki je prejel 588.965 evrov. Razpisni denar prejemnikom še ni nakazan, CER pa utegne ostati brez njega. Zakaj? Razpis je izrecno določal, da lahko prijave oddajo subjekti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu zakona o nevladnih organizacijah. Ta člen določa, kaj sploh je nevladna organizacija, in kot eno od lastnosti določa neodvisnost. Zakon razloži, da je neka organizacija neodvisna takrat, če izpostavimo le za CER relevanten podatek, ko imajo predstavniki zbornic in gospodarskih družb v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora skupaj manj kot četrtino glasov. CER so ustanovila tri podjetja (Petrol, Knauf Insulation, Slovenijales), svet CER, ki po statutu »upravlja zavod«, pa ima 11 članov.