Tretjerazredni prebivalci

Oddelek za tujce na robu neoperativnosti

Upravna enota Ljubljana, Oddelek za tujce

© Borut Krajnc

Oddelek za tujce ljubljanske upravne enote skrbi za daleč največji delež birokratskih opravil, ki jih imajo tujci v Sloveniji, in je nekakšen simptom odnosa slovenske države do tujcev iz tretjih držav, torej iz držav zunaj EU. Danes je na oddelku za tujce zaposlenih najmanj ljudi v zadnjih petih letih. Manj ljudi opravi manj dela – toliko manj, da se zaostanki štejejo v več deset tisoč zadevah.

Upravna enota pojasnjuje, da na oddelku za tujce za zdaj nima »večjih zaostankov novo vloženih vlog«. Tako je zato, ker je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik odredila, da se z ljubljanske upravne enote za »3000 zadev s področja tujcev oziroma vlog za enotno dovoljenje za prebivanje in delo krajevna pristojnost prenese na 51 upravnih enot. To je UE Ljubljana tudi storila.«

K temu, da se breme ljubljanskega oddelka za tujce porazdeli med preostale upravne enote, so pristojne pozivali ukrajinski prostovoljci, ki so pomagali po prihodu večjega števila ukrajinskih beguncev. O tem je za Mladino spregovoril Sergij Kurinji in dodal, da za njihove pozive ni bilo posluha. Leto kasneje, marca letos, je to odredila ministrica za javno upravo, a šlo je le za enkraten prenos točno določenega števila zadev.

Težava se bo zagotovo vrnila, saj ta oddelek že pred tem ni bil sposoben sprotne obravnave pripada zadev. Zdaj je zaposlenih na oddelku za tujce najmanj v zadnjih petih letih, »le 23 javnih uslužbencev (nedoločen in določen čas). Pri okencih pa le sedem, od tega ena javna uslužbenka dela za polovični delovni čas.« Stvar je šla tako daleč, da so od ministrstva za javno upravo dobili celo soglasje za začasno enoizmensko delo do konca oktobra, saj »dveh izmen s številom uradnikov, kot jih imamo, ne moremo zagotoviti«. Na ljubljanski upravni enoti dodajajo, da imajo odprtih »javnih natečajev še za 10 delovnih mest. Torej od soglasja ministrstva za dodatne kvote nam ni uspelo zaposliti še nikogar, tudi tisti, ki jih izberemo v razpisu, pogosto odpovejo dan, preden bi morali začeti delo. Ta mesec pa odhaja še en javni uslužbenec.«

Tudi čas reševanja zadev ostaja nerazumljivo dolg. V idealnih razmerah, pojasnjujejo na upravni enoti, če je vloga »bolj ali manj popolna, je postopek lahko zaključen v približno dveh mesecih«. Jasno je, da so v razmerah birokratske zasičenosti takšne vloge redke. Na upravni enoti dodajajo, da se »še vedno soočamo z zaostankom približno deset tisoč iz prejšnjih let«.