»Stopili smo v čas merjenja moči«

IZJAVA DNEVA

"V obdobju po koncu hladne vojne so države v globalnem sistemu živele v relativno visoki stopnji miru. Relativno. Ni se vlagalo v obrambne sisteme in priprave na obrambo. Predvsem v Evropi je bil to prevladujoč način političnega razmišljanja. Sistem je temeljil na mednarodnem pravu in pravilih. V Sloveniji radi verjamemo, da pravila v mednarodnih odnosih veljajo absolutno. Vendar to ne drži. Pravila mednarodnega prava delujejo tako, da zmanjšujejo možnost eskalacije različnih napetosti in konfliktov med državami. Samo zmanjšujejo, ne pa tudi odpravijo. V tem sistemu smo živeli po hladni vojni. Tega sveta ni več. Eni govorijo o vojni prek posrednikov, drugi o provokacijah. Vendar je položaj še kar jasen. Ena velika sila – Ruska federacija, ki je soustvarjalec povojne globalne ureditve – je šla v klasično osvajalsko vojno proti Ukrajini. Velika globalna sila se je odrekla sistemu, ki ga je tudi sama oblikovala. Stopili smo v čas merjenja moči. Iz sistema pogodb, dogovorov in pravil smo prešli v sistem, kjer se z uporabo različnih atributov moči države poskuša ustvariti novo ravnovesje moči. Vsi gledamo k sosedom in poskušamo uganiti o čem in kako razmišljajo. To počnemo v globalnem smislu. Evropska unija, Kitajska, Rusija, Indija, Indonezija, Združene države. Kaj vidimo? Da države in cela območja zelo različno gledajo na svet in svoje mesto v njem. Svet tudi različno interpretirajo"

(Evropski poslanec Klemen Grošelj v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o tem, da se je treba zavedati, da je tridesetletno obdobje dividend miru minilo)