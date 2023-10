»Tudi umetno inteligenco lahko zlorabimo«

IZJAVA DNEVA

"Ko se podatki sistematično zbirajo in hranijo, se odprejo tudi možnosti za njihovo zlorabo, bodisi jih zlorabi država ali posamezniki, ki vdirajo v sisteme, ali pa podjetja, ki jim je zbiranje dovoljeno. Zato je pomembno, da ljudje razumejo, vsaj na konceptualni ravni, kaj lahko s podatki počnemo, in torej kaj so pravzaprav orodja in tehnike umetne inteligence in strojnega učenja. Brez poznavanja teh tehnologij bomo lahko le ugibali, kako nam lahko koristijo in škodijo."

"Da ne ovinkarim: umetna inteligenca je silno zanimiva in lahko zelo koristna tehnologija. Brez nje, če smo že bili pri znanstveni fantastiki, ljudje ne bomo mogli naseliti oddaljenih svetov. A kot vsako tehnologijo tudi umetno inteligenco lahko zlorabimo. Kot smo zlorabili tudi vse tehnologije do zdaj. A zaradi možnih zlorab nismo opustili nobene tehnologije, ki nam je omogočila rast in razvoj civilizacije. Bi bilo pa dobro premisliti, kam res želimo priti. Kot ljudje in družba."

(Blaž Zupan, profesor na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto o problemu umetne inteligence in velikanske količine podatkov)

