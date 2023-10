Bosta pri tem vprašanju koalicija in opozicija skupaj zastopali nacionalni interes?

IZJAVA DNEVA

"Zaradi umetno povzročenih vojn narašča tesnobnost po državah Evrope, ne le v Sloveniji. Gre za problem, ki prihaja od zunaj, in onkraj dobrih navad politične kulture je, da se tovrstne tegobe uporablja v notranjepolitične namene. Vojne po družbah, državah in kontinentih divjajo podobno, kot divjajo hurikani po naravi. In res je, tovrstne nesreče ne proizvajajo samo beguncev, temveč tudi migrante, pa tudi dobičkarje in kriminalne skupine, ki z nesrečo drugih ljudi kujejo denar. Tako stanje od politikov terja zrelost in odgovornost, v mnenju prve komisarke Evrope tudi solidarnost. V tem smislu bi bilo, podobno kot ob neurjih in poplavah, pričakovati, da bosta pri vprašanju nezakonitih migracij koalicija in opozicija skupaj zastopali nacionalni interes in hkrati postopali po standardih, ki migrantom zagotavljajo človekove pravice."

(Kolumnist Janez Markeš o sodelovanju koalicije in opozicije; via Delova Sobotna priloga)