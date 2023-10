»Tudi tokrat jemljejo pri tistih, kjer lahko«

IZJAVA DNEVA

"Sindikati pri spremembah davčne zakonodaje vedno nasprotujemo zmanjševanju davkov in prispevkov. Vedno to utemeljujemo s pomanjkanjem sredstev v državnem proračunu in vedno iz razloga, do katerega prihaja zdaj. Ko zmanjka sredstev v državnem proračunu, potem se vsakokratna vlada, in ta ni izjema, zateče v žepe posameznikov, državljanov. Ko je premalo pobranega, smo državljani tisti, od katerih se pobere več in pri tem ta logika, ki jo poslušamo zadnji teden, da ničesar ne jemljejo in da vse ostaja tako kot je, je taka logika lahko povsem politična, nima pa osnove v dejanskih posledicah. Trdimo tudi, da tudi tokrat jemljejo pri tistih, kjer lahko, da pa obstaja skupina, kjer pa bi lahko vzeli, ker imajo več."

(Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič na novinarski konferenci o tem, da naj bi država za sanacijo škode po poplavah, pobrala dodatnih 150 milijonov več iz naslova dohodnine ter z nižjimi denarnimi oziroma socialnimi in družinskimi prejemkiimi prejemki; via MMC RTV SLO)