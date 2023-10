»Predsednik vlade mi je rekel, da se razhajava«

Irena Šinko potrdila skorajšnji odhod z ministrskega mesta

© Uroš Abram

Premier Robert Golob je danes ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireni Šinko povedal, da se razhajata. "To sem sprejela kot normalno dejstvo," je za STA danes povedala Šinko in dodala, da ji premier razlogov za zamenjavo ni predstavil.

"S predsednikom vlade sva imela pogovor, na katerem je rekel, da se razhajava. To sem sprejela kot normalno dejstvo," je ob robu razglasitve pomurskega podjetja leta 2022 v Murski Soboti za STA povedala Šinko.

O razlogih se nista pogovarjala, je dodala. Po neuradnih informacijah pa naj bi ministrici v koaliciji očitali neučinkovito delo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

To je posredno potrdil tudi vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. "Če imamo Slovenke in Slovenci težave z varno hrano, če grozdje prej pojemo, preden izvemo, da je bilo v hrani nekaj, kar tja ne sodi, se nam zdi prav, da to naslovimo, da sistem nadgradimo, izboljšamo," je dejal.

Z ministrskega položaja pa se bo po neuradnih informacijah moral posloviti tudi minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Pri njemu naj bi bila težava predvsem v prepočasnih postopkih pri izvedbi sanacijskih ukrepov po nedavnih ujmah.

Sajovic je na vprašanje glede zamenjav v strankarski ministrski ekipi - iz kvote Gibanja Svoboda sta tako Šinkova kot Brežan - dejal, da se v poslanski skupini ne opredeljujejo toliko do posameznih imen kot do vsebin. Ob tem je dejal, da so po njegovih besedah v državi že desetletja izzivi na področju urejanja voda, ki jih je treba ustrezno nasloviti.

