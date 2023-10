»Prosti pretok ljudi je v primežu nacionalnih egoizmov vedno manj pravica«

IZJAVA DNEVA

"Volja po novih zidovih se hitro širi. Večji nadzor na notranjih mejah je te dni napovedal cel kup držav. Res je, da je število migrantov v porastu, res pa je tudi, da so številke obvladljive in niso primerljive s tistim, kar se je dogajalo v času sirske begunske krize. Bolj kot resen problem so migracije poligon, na katerem že dalj časa prosperirajo ksenofobi in populisti. Vse to je mogoče, ker v Evropi nimamo jasnih skupnih mehanizmov, ki bi begunce ščitili in omogočali legalen prihod ekonomskim migrantov, ki jih potrebujemo. Prav zato vsak ravna po svoje, v skupnem kaosu. Tako se eden od temeljnih postulatov združene Evrope počasi, a vztrajno maje. Prosti pretok ljudi je v primežu nacionalnih egoizmov vedno manj pravica in vedno bolj koncesija, ki jo lahko države samovoljno suspendirajo. Na zahodu se ne bo zgodilo nič posebnega. Na nemško-francoski meji bi si težko predstavljali ponovno vzpostavitev policijskih kontrol, prav tako na francosko-belgijski ali pa med državami Beneluksa. Zato pa jih bomo imeli mi na vzhodu. Paradoks je v tem, da bomo na naši strani zidu še zmeraj vsi beli, medtem ko se na drugi strani multietnična raznolikost že desetletja opazi na vsakem vogalu."

(Zgodovinar in kolumnist Stefano Lusa v Dnevnikovi kolunni o tem, da je večji nadzor na notranjih meja te dni napovedalo veliko držav)