Ministrica ne namerava podpisati odstopne izjave / Želi, da jo razreši parlament

Kmetijska ministrica Irena Šinko, ki zapuščala vlado, pravi, da s tem nima težav, a odstopne izjave ne namerava podpisati, saj je po njenem mnenju prav, da jo razreši parlament

Kmetijska ministrica v odhajanju Irena Šinko

© gov.si

Seja vlade danes mineva tudi v znamenju napovedanih menjav na čelu okoljskega in kmetijskega resorja. Kmetijska ministrica Irena Šinko, ki naj bi ob okoljskem ministru Urošu Brežanu zapuščala vlado, pravi, da s tem nima težav. Odstopne izjave pa ne namerava podpisati, saj je po njenem mnenju prav, da jo razreši parlament.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je ob prihodu na današnjo sejo vlade dejala, da nima nobenih pričakovanj. "Midva s predsednikom vlade sva se dogovorila, jaz se s tem strinjam in ni nobenih težav," je pojasnila. Na vprašanje, ali bo podpisala odstopno izjavo, pa je odgovorila, da ne. S predsednikom vlade se o tem še nista pogovarjala in tudi misli, da je prav, da jo razreši parlament, je dodala.

Pojasnila je, da se sama za ministrico ni silila, prevzela je funkcijo, a "če se nekdo z mano ne strinja, tudi grem". Pri tem je zanikala, da bi zato imela kakršno koli zamero do premierja, se ji pa zdi pošteno, da jo razreši parlament.

"Midva s predsednikom vlade sva se dogovorila, jaz se s tem strinjam in ni nobenih težav."



Irena Šinko,

kmetijska ministrica

O razlogih, da se bo morala posloviti z ministrskega mesta, Šinko pravi, da je to vprašanje za predsednika vlade. Sama pa ocenjuje, da je "delala pošteno, korektno, strokovno in tako, kot se za ministra spodobi". Da bo morala oditi z ministrskega mesta, pa ni pričakovala.

Sicer pa je Šinko danes dejala, da ni razloga, da bi v. d. direktorice uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odstopila. Uprava po njeni oceni "dela strokovno in profesionalno v okviru sposobnosti in zmožnosti, ki jih ima".

Ostali ministri ob prihodu na sejo vlade napovedane rekonstrukcije večinoma niso želeli komentirati, saj da gre za vprašanje namenjeno predsedniku vlade. Gre za odločitev premierja in njegove ocene delovanja vlade in njene operativnosti. "Mislim, da je to legitimna pravica vsakega, ki vodi vlado," je poudaril minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Po njegovih besedah gre za odnos med predsednikom in pristojnim ministrom, kjer je ključno, da obstaja zaupanje.

Arčon, sicer tudi podpredsednik Gibanja Svoboda, je pojasnil, da je sam do vseh treh ministrov, katerih menjava se omenja, imel korekten odnos. Razmere v stranki so po njegovi oceni dobre. "Zagotovo so na določene stvari različni pogledi, kar je prav, ker smo tudi Svoboda. Vsekakor pa smo stabilni in enotni," je pojasnil. Povedal je tudi, da ga napoved rekonstrukcije vlade niti ni presenetila, "ker je o tem predsednik razmišljal že dlje časa". Ob tem je zanikal, da bi sam prevzel recimo okoljski resor.

Stranka podpira ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Ima pa očitno podporo matične stranke ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, nad katero se zgrinjajo očitki, povezani z visokimi stroški službene poti v New York in razpisom za nevladne organizacije.

"Celo si upam trditi, da je bila na nek način izigrana in da so ozadja bistveno druga, kot to, da je kaj narobe naredila v zvezi z razpisom."



Matej Arčon,

minister za Slovence v zamejstvu in po svetu

ter podpredsednik Gibanja Svoboda

Arčon je poudaril, da Ajanović Hovnik zaupa. "Celo si upam trditi, da je bila na nek način izigrana in da so ozadja bistveno druga, kot to, da je kaj narobe naredila v zvezi z razpisom," je dodal. Pri tem je izpostavil, da je bila glavna pogajalka v pogajanjih z javnim sektorjem in da marsikomu ustreza, da se ji kredibilnost na določen način zbija.

Po Arčonovih besedah se je težko zagovarjati, "ko si že vnaprej javno obsojen". A meni, da bo čas pokazal njeno plat zgodbe in da jo bo danes ministrica tudi predstavila na novinarski konferenci.

