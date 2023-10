»Če se Golob ne bo odrekel ministrici, potem moralno-etični standardi te vlade ne bodo visoki«

IZJAVA DNEVA

"O Sanji Ajanović Hovnik smo v zadnjih dneh slišali marsikaj. Nekateri jo hvalijo, da je inteligentna, sposobna in delavna, na drugi strani pa je mogoče slišati, da zna biti tudi osorna in arogantna. In prav oblastna aroganca je nekaj, kar so najvplivnejši politični novinci iz vrst Golobove stranke očitno zelo hitro prevzeli od svojih predhodnikov na oblasti. Če bi bila ministrica zmožna sama pri sebi opraviti razmislek o svoji politični odgovornosti, bi že zdavnaj nepreklicno odstopila. Zanašanje na to, da bo politično preživela, če v tem tednu ne bo novih medijskih razkritij, je zmotno. Naključij in dvomov je enostavno preveč, s tako prtljago si ne bi smela več povrniti zaupanja javnosti, kar bo zagotovo vplivalo na njen položaj v pogajanjih s sindikati. Na roko ji ne gre niti odstop generalnega državnega tožilca Draga Škete, ki se je s položaja poslovil zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Koga in kaj torej čaka Sanja Ajanović Hovnik? Če se premier Golob ne bo odrekel ministrici, potem moralno-etični standardi v mandatu sedanje vlade ne bodo visoki. S tem bo poslal jasno sporočilo državljanom, da je politični razred nedotakljiv."

(Novinar Luka Mlakar v Večerovem komentarju o politični odgovornosti)