»RTV Slovenija ni postala organ za agitacijo in propagando Gibanja Svoboda«

IZJAVA DNEVA

"Politično vesolje ni sestavljeno iz opozicije in vladajočih. V tem vesolju je še javnost. Novinarstvo ni servis vladajočih ali opozicije. RTV Slovenija ni postala organ za agitacijo in propagando Gibanja Svoboda. Novinarstvo se naslavlja na javnost, na to neoprijemljivo kategorijo, ki je vulgarna pamet, ker javnost pač ni nekaj vidnega, ne more doumeti. In če je to jedro problema, je tudi ključ za razumevanje razlik."

"Medijska zgodovina je med drugim zgodovina jeznih reakcij oblastnih struktur. Vendar te reakcije niso enake. So vladarji, ki zaradi poročil v osami jezno škrtajo z zobmi. In so vladarji, ki časopis zaplenijo. So vladarji, ki nevšečne novinarke javno poimenujejo z žaljivo oznako prostitutka. In so vladarji, ki jim novinarska poročila dvignejo pritisk. A pri tem tudi ostane."

(Urednik Ali Žerdin v Delovem komentarju o tem, da politično vesolje ni sestavljeno le iz opozicije in vladajočih)