Janković / »Rekel sem mu: Janez, samo eden lahko komandira, in to si ti«

IZJAVA DNEVA

"Župan glavnega mesta in vlada morata sodelovati, ne gre drugače. Janša je že v času svoje prve vlade za pogovore z MOL določil Gregorja Viranta in smo se z njim zmenili o nalogah, ki jih bomo skupaj izvajali. Med njegovo zadnjo vlado pa sem ga, ko se je pojavila epidemija covida-19, nekega večera poklical. Rekel sem mu: Janez, samo eden lahko komandira, in to si ti, sem pa trdno prepričan, da je to, kar je dobro za Ljubljano, dobro za vso Slovenijo. V času epidemije sva bila v stalnem stiku, tudi on me je poklical, ker ga je zanimalo, kako deluje ta ali oni ukrep. Njegova največja napaka je bila, da je za govornika vlade o epidemiji postavil Jelka Kacina, ki je s svojimi cinizmi ustrahoval ljudi. Nekdanji minister v Janševi vladi Boštjan Koritnik je danes pri nas podžupan, Janez Poklukar je bil dober minister, Zdravko Počivalšek je bil odličen gospodarstvenik in minister, a slab politik, tudi Andrej Vizjak in Jernej Vrtovec sta bila dobra ministra. To sem tudi večkrat javno povedal."

(Župan Ljubljane Zoran Janković o tem, da je z zadnjo vlado Janeza Janše relativno hitro sprejel dogovor o glavnem mestu; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)