»Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je ustavno zagotovljena«

V Inštitutu 8. marec so skupaj z drugimi organizacijami in posameznicami pripravili pismo podpore ženskam, ki so se uprle tihemu nasilju

"Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je jasna in zapisana v ustavo. Med prebivalci Slovenije uživa večinsko podporo. Je družbeno dejstvo," so v sporočilu za javnost zapisali v Inštitutu 8. marec. Kot odziv na napačno odločitev predsednice republike so v Inštitutu 8. marec skupaj z drugimi organizacijami in posameznicami pripravili pismo podpore ženskam, ki so se uprle tihemu nasilju. V manj kot enem dnevu ga je podpisalo 2500 ljudi.

Skupina, ki je na Kongresnem trgu postavila plakat in zastavice v času, ko je tam potekal dogodek ob sprejemu brucev, je imela jasen namen: obtožiti ženske, ki so ali bodo zahtevale prekinitev nosečnosti, da so morilke. "Transparente z gesli, da je splav uboj, obešenimi pred klinikami in na drugih javnih mestih, razumemo kot nedopustno nadlegovanje. Gre za ustrahovanje in žaljenje, ki je že samo po sebi dejanje podreditve. Gre za ustvarjanje ozračja, ki lahko vodi v omejevanje reproduktivnih pravic," so zapisali v Inštitutu 8. marec.

"Smo nedvoumno na strani žensk, ki jim zaradi njihove pogumne drže grozijo z nasiljem, jih spletno nadlegujejo in podlo žalijo. Podpiramo jih in skupaj bomo branile težko pridobljene pravice. Ne bomo dovolile, da tako kot na Hrvaškem ugovor vesti zdravstvenega osebja prepreči dostopnost varnega splava."



Inštitut 8. marec

Pismo v celoti objavljamo spodaj, podpis podpore pa lahko oddate na tej spletni povezavi.

Odziv na prevpraševanje pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok

Skupina, ki je na Kongresnem trgu postavila plakat in zastavice v času, ko je tam potekal dogodek ob sprejemu brucev, je imela jasen namen: obtožiti ženske, ki so ali bodo zahtevale prekinitev nosečnosti, da so morilke. Transparente z gesli, da je splav uboj, obešenimi pred klinikami in na drugih javnih mestih, razumemo kot nedopustno nadlegovanje. Gre za ustrahovanje in žaljenje, ki je že samo po sebi dejanje podreditve. Gre za ustvarjanje ozračja, ki lahko vodi v omejevanje reproduktivnih pravic.

Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je ustavno zagotovljena. Vsako nasprotovanje tej pravici je in bo naletelo na odzive, ki tako kot dejanje tistih, ki so na Kongresnem trgu snemale zastavice, izražajo prepričanje, da odločitve o njihovih telesih pripadajo njim in ne ozkim interesnim skupinam.

Smo nedvoumno na strani žensk, ki jim zaradi njihove pogumne drže grozijo z nasiljem, jih spletno nadlegujejo in podlo žalijo. Podpiramo jih in skupaj bomo branile težko pridobljene pravice. Ne bomo dovolile, da tako kot na Hrvaškem ugovor vesti zdravstvenega osebja prepreči dostopnost varnega splava. Ne bomo dovolile, da bi morale tako kot na Poljskem ženske medikamentozne prekinitve nosečnosti opravljati doma, brez ustrezne zdravstvene podpore, se za velik strošek odpravljati na posege v tujino ali da bi umirale v bolnišnicah, ker zdravniki čakajo, da najprej odmre močno poškodovan plod, in šele nato pomislijo na pomoč ženski.

Zaradi vsega tega se ne moremo strinjati s trditvijo predsednice, da so ženske na Kongresnem trgu nasprotnikom pravice do umetne prekinitve nosečnosti kršile svobodo izražanja. Ne moremo sprejeti, da svoboda govora vključuje tudi sovražna sporočila in da se v njenem imenu izvaja napad na temeljne ustavne svoboščine. Tako kot zažiganje mavričnih zastav napada pravice LGBTQIA+ skupnosti, postavljanje zastavic in obešanje transparentov, ki ženske označujejo za morilke, napada pravice žensk.

Odziv žensk, ki vse niti niso aktivistke, a so se vseeno uprle napadu na ženske pravice, je zato povsem upravičen.

Podpisani:

Programski odbor Inštituta 8. marec (Nika Kovač, Petra Meterc, Tanja Matijašević, Tija Jakič, Marja Kodre, Alenka Kreč Bricelj, Ana Dujmović, Dagmar Nared, Jaka Klun, Kristina Krajnc, Maja Koražija, Mojca Lukan, Tina Tomšič, Zarja Muršič, Zlatko Djogić, Gregor Volk)

Ana Reberc

Tiva Vlaj

Mitja Blažič

Feministična rezistenca

Tea Hvala

Linn J. Koletnik

Iztok Šori

Metka Mencin

Mojca Dobnikar

Vesna Leskošek

Suzana Tratnik

Ana Čigon

Vesna Bukovec

Barbara Rajgelj

Ekipa Pritličje

Ana Marija Sobočan

Maja Plaz

Delovni odbor za feminizem Študentskega društva Iskra

Društvo za nenasilno komunikacijo

Jovana Mihajlović Trbovc

Milica Antić Gaber

Veronika Tašner

Urška Jež

Zorica Petrović

Mesto žensk, Društvo za promocijo žensk v kulturi

Suzana Oroz

Uredništvo spol.si

Martin Gramc

Mojca Pajnik

Katja Sešek

Irena Rimc Voglar

Danijela Zajc

Ana Grobler

kolektiv Rdeče zore

Kulturno umetniško društvo Mreža

Alenka Švab

Taja Premk

Tim Prezelj

Iza Thaler

Lidija Sinkovič

Nina Kodrič

Nina Hudej

Monika Weiss

Ustanova

Andreja Vezovnik

Lea Aymard

Katarina Majerhold

Aleša Zimic

Gabi Simetinger

Nina Perger

Neja Blaj Hribar

Leja Markelj

predsedstvo Slovenskega seksološkega društva

Urška Henigman

Mirovni inštitut

ŽPZ Kombinat

Slovensko sociološko društvo

Gabrijela Simetinger

Feministični pevski zbor Z'borke

Ana Cergol Paradiž

Jasna Podreka

Društvo SOS telefon

Erika Schauer

Viki Kern

Jaka Sotlar

Jovana Mihajlović Trbovc