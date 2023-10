»Veleposlanik se ne rodi, do tega vodi dolga pot«

IZJAVA DNEVA

"Uspešna zunanja politika je kot krvni obtok, vsi pri njej sodelujejo: politični vrh, ministrstva, državljani, organizacije, interesne skupnosti. Zelo pomembna sta koordinacija in sodelovanje. Pri profesionalni diplomaciji obstaja hierarhija, osebna in profesionalna rast potekata prek stopnic. Veleposlanik se ne rodi, do tega najvišjega diplomatskega naziva in odgovornosti vodi dolga pot. Diplomat nabira znanje in izkušnje v različnih službah v ministrstvu in v tujini. Na ta način tudi napreduje v nazivu, zaseda nižje in kasneje višje, odgovornejše, vodstvene pozicije. To je pomembno, ker pri vodenju začutiš težo odgovornosti in si potem kot veleposlanik na terenu opremljen s temi znanji in izkušnjami."

(Diplomatka zunanjega ministrstva ter nekdanja slovenska veleposlanica v Avstriji in na Madžarskem Ksenija Škrilec o tem, zakaj je treba imeti eno zunanjo politiko; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo")