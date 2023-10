»Vplivni del mednarodne skupnosti je z ne veliko slabe vesti od daleč gledal tragedijo Palestincev v Gazi«

IZJAVA DNEVA

"Seveda je razumljivo, da ob nedopustnem terorističnem dejanju Hamasa, kjer so bile žrtve predvsem civilisti, ne pa vojaški cilji, prst uperimo v Hamas. A nam moraliziranje tega brez dvoma obsojanja vrednega in zavržnega dejanja kaj dosti ne pomaga; pomembno se je zavedati celotnega brezizhodnega konteksta, v katerem desetletja trpi palestinsko ljudstvo – torej konteksta, ki potencira brezup in daje plodna tla za razrast skrajnih ideologij in metod."

"Izrael je v mednarodni skupnosti uspešno promoviral agendo, da je Hamas teroristično gibanje, s katerim se ne sme pogajati. Vplivni del mednarodne skupnosti z ZDA in EU-jem na čelu je tudi z ne veliko slabe vesti od daleč gledal tragedijo Palestincev v Gazi in pošiljal v te kraje humanitarno pomoč, da bi olajšal trpljenje, hkrati pa si je s tem skušal oprati roke, saj je izraelsko politiko do Palestincev toleriral in dopuščal, da Izrael ostaja ključni gospodar usod v tem delu sveta."

(Profesor obramboslovja Rok Zupančič o tem, da moramo "zavržni Hamasov teroristični napad" razumeti tudi skozi kontekst "trpljenja palestinskega ljudstva." Ob tem pozarja tudi na širši kontekst okupacije palestinskih ozemelj. Izraelske vojaške sile so območje Gaze zasedale med letoma 1967 in 2005. Takrat je Izrael pod pritiskom mednarodne skupnosti iz Gaze umaknil svoje sile in tudi naseljence, vendar je nad območjem ohranil popoln vojaški nadzor, tako nad mejami, ozemeljskimi vodami in zračim prostorom; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)