Kdo je nasilen?

Je v imenu pravice do svobode govora psihično in verbalno nasilje nad drugimi res upravičeno?

Kdo je tukaj res nasilen? Tisti, ki ženske nadlegujejo pred porodnišnicami, jih oklicujejo za morilke in jim odrekajo avtonomijo do lastnega telesa? Ali tisti, ki se temu postavijo po robu?

© Gašper Lešnik

Kaj je nasilje in kdo je nasilen? Naj začnemo s primerom deklice v srednje velikem slovenskem mestu. Stara je 12 let, obiskuje osnovno šolo, kjer je vsak dan žrtev nekaterih sošolcev, tistih malih tiranov, ki si višajo rejting tako, da nadlegujejo druge. Prihaja iz družine, ki si težko privošči malo več, zato ne obiskuje prostočasnih dejavnosti. Sošolci so to zaznali – zlobni ji siknejo, da je »klošarka«. Na to je že večkrat opozorila razredničarko. In tako je nekega dne, ko ji je bilo vsega preprosto preveč, ko ji je počil film, enega od tistih, ki so že dolgo časa nad njo izvajali teror, mahnila z roko. Razmerja so se kar naenkrat spremenila. V šoli so bili vsi ogorčeni, vmešala se je tudi svetovalna služba, deklica pa je bila označena za nasilnico.