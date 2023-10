»Netanjahu se bori ne samo za uničenje Hamasa, ampak tudi za lastno politično preživetje«

IZJAVA DNEVA

"Posebnost sedanjih spopadov je v tem, da je podobno kot yomkipurska vojna leta 1973 presenetila Izrael in omajala mit o nepremagljivosti. Posledica vojne leta 1973 je bil mir v Camp Davisu med Egiptom in Izraelom, česar pa v danih okoliščinah ni mogoče pričakovati. Čeprav sta mir podpisala Sadat in Begin, ki nista veljala za miru naklonjena politika. Aktualna vlada ne bo in ne more slediti tovrstni politiki, saj je kot zagovornica najtrše politike do Gaze in Palestincev doživela velik udarec - čas bo pokazal, ali tudi usodni udarec. Namreč Netanjahu se bori ne samo za uničenje Hamasa kot teroristične organizacije, ampak tudi za lastno politično preživetje. V izraelskih medijih se vse bolj postavlja vprašanje politične odgovornosti te vlade. Posledično so tudi vložki vedno večji, posledice pa vse bolj nepredvidljive, tako notranjepolitične kot mednarodne. Ob napadu je bila podpora Izraelu in obsodba napada povsem pravilna in na mestu."

(Dr. Klemen Grošelj, evropski poslanec, obramboslovec, strokovnjak za varnostna vprašanja, o tem, da je Bližnji vzhod ponovno na robu prepada; via Večer)