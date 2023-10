Zakaj se širijo vojne in zakaj jim danes pravimo operacije

IZJAVA DNEVA

"Vojne se ne širijo samo zato, ker je to nekomu v interesu, temveč tudi zato, ker je nasilje, srž vsake vojne, nalezljivo kot virus in se širi kot pandemija covida. Vsaka njegova nova pojava je bolj uničujoča, bolj grozljiva, manj selektivna, bolj briše ter presega meje in omejitve mednarodnih pravil vojskovanja in se zateka v vojne zločine vseh proti vsem. Zadnje čase vojn ni popularno imenovati z njihovim pravim imenom – raje jim pravijo operacije."

(Bivši diplomat Mirko Cigler o tem, da zadnje čase vojne raje imenujejo operacije; via Dnevnikov Objektiv)