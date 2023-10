»Globalizacija ni fenomen 20. stoletja«

IZJAVA DNEVA

"Prva stvar, ki jo moramo razumeti, je, da globalizacija ni fenomen 20. stoletja. Vse se je začelo v antiki, ko so prvi misleci v Grčiji ustvarili vizijo sveta kot formo sfere, krogle, oble. Na začetku je šlo za matematični pojav. Ugotovili so, da imata svet in Bog nekaj skupnega, namreč, da sta oba lahko predstavljena pod formo sfere. Bog je dober in dobro zahteva krožno formo, v tem je bistvo Platonove filozofije. Pri njem se dobro predstavlja kot krožnost, kar velja tako za Boga kot za kozmos. To je bil filozofski izvor globalizacije. Smešno je, da so šele v 15. stoletju odpravili ptolomejsko vizijo sveta in pokazali, da ima tudi zemlja obliko sfere in ni več osišče vrtenja drugih planetov okrog nje. To pa je drugi začetek globalizacije."

(Filozof Peter Sloterdijk o tem, da se danes soočamo z globalizacijo, ki sooča različne pristope in civilizacije; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)

