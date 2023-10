Novi prostori za umetniško izražanje dijakinj in dijakov

Gimnazija Poljane odpira prenovljeno krilo kleti, ki vključuje razstavne prostore, prostore za druženje in ustvarjanje

Prvonagrajena natečajna rešitev dijakinje Pije Kerže, danes študentke arhitekture

© Gimnazija Poljane

Na Gimnaziji Poljane bodo v sredo, 18. oktobra, ob 18. uri odprli galerijo G+, prenovljeno krilo kleti, ki vključuje razstavne prostore, prostore za druženje in ustvarjanje. Novi prostori so namenjeni predvsem umetniškemu izražanju dijakinj in dijakov.

"Ideja preoblikovanja prostora je tlela počasi, več let in v proces nastajanja so bile in so vključene dijakinje in dijaki: od nabora izhodiščnih dijaških idej, preko procesa usklajevanja mnenj, do slavnostnega odprtja prostorov. Projekt je zastavljen odprto, participatorno, z željo, da dijakinjam in dijakom omogoči izkušnjo demokratičnega ravnanja in delovanja v družbi. Izpostavlja pomen naše skupne skrbi za fizični prostor, v katerem bivamo in se izobražujemo in ga bodo uporabljale prihajajoče generacije mladostnikov, do katerih čutimo zavezo," so v sporočilu za javnost zapisali na Gimnaziji Poljane.

Vizualizacija arhitekturnega biroja Kosi in partnerji

© Gimnazija Poljane

Na natečaj za prenovo kletnih prostorov, ki ga je razpisala dijaška skupnost, je prispelo veliko predlogov, med katerimi si je dijakinja Pia Kreže, danes študentka arhitekture, s svojo arhitekturno rešitvijo prislužila priznanje in nagrado. "Arhitekturni biro Kosi in partnerji je idejno zasnovo strokovno pripravil. Dijakinje in dijaki so nato zbrali komentarje in pripombe na idejno zasnovo projekta in jo v večih srečanjih usklajevali z arhitekturnim birojem. Realizacijo projekta bomo zdaj zaključili s prireditvijo, umetniškim dogodkom, ki prinaša prerez skozi ustvarjalnost Poljancev in vključuje performativno, likovno, glasbeno, dramsko in filmsko izražanje. Predstavljeno bo tako šolsko kot obšolsko dijaško ustvarjanje," so še dodali na Gimnaziji Poljane.

"Na Poljanah se tako gledališki dvorani, ki polno živi in služi prikazu dijaške gledališke dejavnosti, zdaj priključujejo še razstavni prostori, prostori za filmske projekcije, komorne glasbene ali pesniške nastope, za strokovne pogovore, krajše delavnice… Šolski izobraževalni proces želimo odpreti v širšo družbeno skupnost, se povezovati z umetniki, ustvarjalci, tudi številnimi bivšimi uveljavljenimi Poljankami in Poljanci in tako vzpostaviti neposrednejši stik za doživljanje in razumevanje umetnosti ter širših družbenih problemov."



Gimnazija Poljane

Odprtje novih, umetnosti, ustvarjalnosti in druženju namenjenih prostorov na gimnaziji razumejo kot zaključek več desetletnih prizadevanj šole. "Uteleša zavzemanje Gimnazija Poljane za umetnost, skozi katero mladi najbolj neposredno odkrivajo svojo identiteto, razvijajo empatijo, kritičnost in občutljivost do sveta. Umetnost naj jim bo na poti odraščanja sopotnik in medij izražanja včasih težko izpovedanih misli, občutij, stisk in želja. Na Poljanah se tako gledališki dvorani, ki polno živi in služi prikazu dijaške gledališke dejavnosti, zdaj priključujejo še razstavni prostori, prostori za filmske projekcije, komorne glasbene ali pesniške nastope, za strokovne pogovore, krajše delavnice… Šolski izobraževalni proces želimo odpreti v širšo družbeno skupnost, se povezovati z umetniki, ustvarjalci, tudi številnimi bivšimi uveljavljenimi Poljankami in Poljanci in tako vzpostaviti neposrednejši stik za doživljanje in razumevanje umetnosti ter širših družbenih problemov," so poudarili na gimnaziji in pridali, da je pomembno, da so novi prostori preprosto prostor druženja, oblikovanja skupnosti dijakinj in dijakov, njihovega povezovanja, oblikovanja občutka medsebojne povezanosti, pomoči, solidarnosti.

Performans otvoritvenega dogodka

© Jakob Majdič