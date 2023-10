Protest proti elitizaciji Ljubljane / Pred Rogom bager prebarvali v zlato barvo

26. oktobra bodo protestniki opozarjali na problematiko gentrifikacije in "ekskluzivnih lokacij", ki jih omenja ljubljanski župan Zoran Janković

"Ni vse zlato, kar se sveti," je zgovoren napis na v zlato barvo prebarvanemu bagru, ki stoji pred prenovljenim Centrom Rog

Prihodnji četrtek, 26. oktobra, je pred nekdanjo Tovarno Rog na Trubarjevi ulici ob 18. uri napovedan protestni shod, ki naj bi med drugim opozarjal na gentrifikacijo, saj si vse manj prebivalk in prebivalcev lahko v Ljubljani privošči stanovanje. Cene za kvadratni meter so v prestolnici marsikomu, predvsem mladim, povsem nedosegljive. Eden od simbolov tovrstne "elitizacije" središča mesta je tudi novi Center Rog.

Organizatorji protesta opozarjajo na besede ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je pred kratkim dejal, da garantira, da so "vsa stanovanja na Trubarjevi na vrednosti pridobila 50 odstotkov na vrednosti", saj je to po njegovem zdaj postala "eksluzivna lokacija" prav zaradi prenove Roga, ki se bo uradno odprl v petek, 20. oktobra.

"Jasno je, kakšna prihodnost čaka delavce, študente in mlade v Jankovićevi Ljubljani – to je selitev ven iz mesta, da naredimo prostor za bogate in za turiste. 27-milijonski kup železa in stekla z imenom Center Rog, ki je leta 2021 iz mesta nasilno izrinil ustvarjalno, kritično in angažirano skupnost, je simbol te prihodnost."



