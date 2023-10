Luka Volk | foto: Veljo Ž. Stenička

Kaj prinaša novi Center Rog?

Odprtje prihodnji teden bo spremljala protestna akcija, udeleženci nameravajo okoli nove zgradbe skleniti živi obroč

Neki »nepridipravi« so čez teden bager pred centrom prepleskali z zlato barvo. Kot bi hoteli spomniti na leto 2016, ko je bil ob prvem poskusu nasilnega prevzema tovarne eden od bagrov simbolno prebarvan v roza.

© Veljo Ž. Stenička

Prihodnji teden, 26. oktobra, bo v Ljubljani potekalo odprtje novega Centra Rog. Gre za res velikopotezen projekt mesta, za veliko investicijo, težko okoli 27 milijonov evrov, ki nekdanjo usnjarno, nato tovarno legendarnih Rogovih koles, potem propadajočo stavbo, ki je postala skvot in socialni center za pomoč beguncem, spreminja v »vsem dostopno kreativno stičišče«, kot ga opisujejo na ljubljanski občini, ki bo s svojimi programi »preseglo običajno ločevanje med visoko in popularno kulturo«. Vendar pa projekt že od samega začetka spremljajo številni očitki: da bo postal zgolj del mestne kulise, namenjene turistom in bogatim investitorjem, prostor, kjer bodo lahko uživali le izbrani; da je zrasel na ruševinah skupnosti, ki je v tamkajšnjih prostorih delovala prej in je bila iz njih nasilno izgnana. Za čas odprtja je zato že napovedana protestna akcija, na kateri naj bi udeleženci, vsi, ki imajo »dovolj te arogantne, elitistične in nasilne mestne politike«, okoli novega centra sklenili živi obroč.