Kaj nam sporoča prva javna molitev rožnega venca v Ljubljani?

Izraz nemoči ali poguma

Katoliška mladina je v petek, 13. oktobra, ob 6.30 zjutraj organizirala prvo javno molitev rožnega venca v Ljubljani

© Rok Mihevc, Katoliška mladina (Facebook)

Potem ko je minuli petek v Ljubljani potekala prva javna molitev rožnega venca, ki so jo pripravili pri Katoliški mladini in je minila v mrmranju molitev in priprošenj, mirno in z nepotrebno prepovedjo komuniciranja z mediji, bi morda morali postaviti piko. Toda molitev v javnosti, gotovo bo še kakšna, ni le uresničevanje verske svobode, je tudi to, a je hkrati predvsem politični akt. In ta razodeva več, ne gre zgolj za javni prikaz vernosti.