Zmaga kapitala

Predsednik vlade je obrnil hrbet delavcem in stopil na stran delodajalcev

Srečanje med predsednikom vlade Robertom Golobom in predstavnikom ruskih gospodarskih interesov v Sloveniji, članom uprave SIJ in predsednikom Gospodarske zbornice Slovenije Tiborjem Šimonko. November 2022.

Minuli teden bi morala vlada obravnavati novelo zakona o delovnih razmerjih, včasih imenovano tudi mala delavska ustava. V njej so namreč zapisane vse pravice šibkejšega dela v razmerju delavec–delodajalec, to je zaposlenih. Po letu dni pogajanj in usklajevanj med sindikati, delodajalci ter ministrstvom za javno upravo, ministrstvom za finance ter ministrstvom za delo je želel minister za delo Luka Mesec zakonski osnutek končno poslati na vlado. A mu je predsednik vlade Robert Golob pokazal rdeči karton. Na sestanku, kjer bi se koalicija morala dogovoriti o zadevah, ki jih bo vlada obravnavala na naslednji vladni seji, se je premier postavil na delodajalsko stran, ki si je ves čas prizadevala, da do zakonskih sprememb ne bi prišlo, pri čemer je pravila socialnega dialoga tudi zlorabljala. »Predsednik vlade je pokleknil in se v celoti postavil na stran delodajalcev in kapitala,« je dan za tem javno dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Dodal je, da je ob tem s prstom pokazal sindikatom, kako je treba ravnati, če želiš biti uspešen pri pogajanjih s to vlado, oziroma »ne trudite se z dialogom, če vidite, da pri meni zaleže samo izsiljevanje«.