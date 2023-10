»Hoteli ste pekel – dobili ga boste!«

Miru ne bo, dokler se Izraelci ne bodo čutili varne, varne pa se ne bodo čutili, dokler bo v Izraelu na oblasti skrajna desnica, ki straši oboje, Izraelce in Palestince

Žrtve napada na bolnišnico v Gazi

© Profimedia

Ko so hamasovci 7. oktobra vdrli v Izrael ter brutalno pobili približno tisoč Izraelcev, civilistov, žensk in otrok, so od vseh, ki sicer simpatizirajo s Palestinci, zahtevali, da to palestinsko nasilje obsodijo. Ali brezpogojno in nedvoumno – brez sklicevanja na Netanjahujeve skrajno desne norosti, nečloveške razmere v Gazi in izraelsko vztrajno koloniziranje Zahodnega brega – obsojate Hamasov pokol, se je glasilo vprašanje, za katero bi lahko rekli, da se je napisalo samo (in da je logično, samoumevno ipd.), če se ne bi pojavilo vsakič, ko se udarijo Palestinci in Izrael. Vprašanje je vedno isto: ali brezpogojno obsojate Hamas? Ali brezpogojno obsojate Palestince? In od tega, ki mu postavljajo to vprašanje, vedno terjajo, da odmisli Netanjahujeve skrajno desne norosti, nečloveške razmere v Gazi in izraelsko vztrajno koloniziranje Zahodnega brega. Jasno, vprašanje, ali obsojate Izrael, ne obstaja. Kot da nasilje, ki ga v Gazi in na Zahodnem bregu izvaja Izrael, ni nasilje, temveč le abstrakcija.