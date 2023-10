Upor prekletih

Kaj nam palestinsko nasilje pove o izraelskem nasilju in zakaj je v času družabnih omrežij smešno umirati v koncentracijskem taborišču

Shod za Palestino v Ljubljani 19. oktobra 2023

© Gašper Lešnik

Palestinci ponavljajo, da so okupirani in da izraelska okupacija traja že 75 let. Kar pomeni dvoje. Prvič, da so že 75 let v »liku« okupiranca. In drugič, da na svojo sedanjost, preteklost in prihodnost – na vse, kar se dogaja in se je dogajalo v Gazi in na Zahodnem bregu – gledajo skozi specifične oči okupiranca, koloniziranca.