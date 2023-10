Predlagamo vladi

Država ima več povsem operativnih lokacij, na katere bi takoj lahko razporedila tujce, pa tega ne stori, čeprav bi s tem močno vplivala na občutek varnosti in razpoloženje prebivalstva

Večinoma povsem prazni center za tujce v Postojni, s kapaciteto 340 namestitev, ki je poleg tega v glavni meri prenovljen in bi lahko služil kot dostojna začasna namestitev za tujce.

© Luka Dakskobler

V Slovenijo je letos vstopilo 45 tisoč tujcev, beguncev, migrantov. Bolje rečeno, Slovenijo so prečkali, saj jo povečini vsi zapustijo v nekaj tednih. Letos je bil migracijski pritisk večji kot navadno, se pa ta iz leta v leto povečuje ali zmanjšuje odvisno od zunanjih okoliščin, na katere naša država ne more vplivati. A za te ljudi lahko tudi v obdobjih, ko jih je več, dostojno poskrbi – vsaj tako, kot je za ukrajinske begunce. To, kar danes počne vlada, je ravno nasprotno: vedno znova predvideva kopičenje ljudi v ljubljanskem azilnem domu in s tem ustvarja napetosti med tujci samimi ter med njimi in prebivalstvom. In če ljudje nimajo več občutka varnosti, je le še korak do samoorganiziranja, vaških straž, kot smo jih nedavno opazovali v Ivančni Gorici, ali celo vigilantskih akcij ter nasilja nad tujci.