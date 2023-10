Klic k orožju

Bi živeli v državi, v kateri bi bilo orožje razširjeno tako, kot je v ZDA?

Janez Janša, ljubitelj orožja, član strelskega društva in edini predsednik parlamentarne stranke, ki ni razkril, ali doma hrani orožje za osebno uporabo (fotografija je nastala malo po osamosvojitveni vojni, na njej Janša kot minister za obrambo meri z armbrustom).

»Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno,« je prejšnji teden ob zboru za Palestino pozval predsednik SDS Janez Janša. Njegova poteza je pričakovana. Deluje kot po učbeniku. Podobno politiko kot on vodi kopica skrajnih in malo manj skrajnih evropskih politikov, ki širijo strah pred begunci in priseljenci. Širjenje strahu, zbujanje nestrpnosti, zvračanje krivde na drugega ali drugačnega je v politiki pogosto učinkovito. Še najbolje je to dokazala nacistična Nemčija.