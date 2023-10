Nedopustno

Pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice kot politično dejanje

Borca za »naš« RTV - Peter Gregorčič in dr. Matej Avbelj

© Borut Krajnc

Evropsko sodišče je pritožbo nekdanjega predsednika programskega sveta RTV Slovenija dr. Petra Gregorčiča in drugih nekdanjih vodstvenih delavcev RTV iz kroga SDS zavrnilo kot nedopustno. O zadevi, pravijo evropski sodniki, ne bodo odločali, ker ni na prvi pogled vidnih kršitev človekovih pravic, sploh pa ne, dokler primer ne bo zaključen pred domačimi sodišči in ustavnim sodiščem. To vsebinsko o ustavnosti zdaj veljavnega zakona o RTV še ni odločilo in nič ne kaže, da bo kmalu. Zaradi izločitve kar dveh sodnikov jih v zadevi odloča le še sedem in možnosti za potrebnih pet glasov za veljavno vsebinsko odločitev se zdijo zelo pičle.