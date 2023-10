Vreli planet / Kako izpeljati veliki prehod?

Posebna številka Mladine o reševanju podnebne krize je že na voljo pri prodajalcih časopisov

Podnebne spremembe in prehod na nove vire energije so nekaj, kar se že dogaja. A kaj to pomeni, kako to dejansko spreminja naša življenja? Posebna izdaja Mladine VRELI PLANET (glavnina članov se ukvarja z energetskimi alternativami, od jedrske energije do obnovljivih virov, seveda z realistično obravnavo fosilnih goriv, ki ostajajo del našega življenja še vsaj nekaj desetletij) je prva publicistična revija na takšnem nivoju v Sloveniji.

Namen te posebne izdaje je realistično predstaviti prehod na drugačne vire in drugačno porabo virov energije. Brez vnaprejšnjih in dokončnih sodb bodo tako predstavljeni vsi vidiki prehoda na drugačne vire energije, drugačno porabo in spremembe v življenju prebivalcev sveta in seveda tudi potrebnih sprememb v ekonomiji ter ustroju družbe.

Posebna izdaja Mladine osvetli dejanske zmožnosti tako tehnologije kot družbe. Prehod namreč ni le tehnološki in ekonomski, predvsem se morajo popolnoma spremeniti družbeni vzorci, kar pa pomeni tudi možnost velikih političnih sprememb in tudi konfliktov. Kako so družne pripravljene na to? Evropsko podeželje že dviga nezadovoljstvo – evropski politiki pa že pritiskajo na zavore.

Posebna izdaja je zasnovana skozi tri vrste prispevkov. Nosilni bodo članki novinarjev Mladine, drugi sklop bodo intervjuji z energetskimi strokovnjaki, družboslovci in ekonomisti, tretji sklop pa avtorska besedila zunanjih strokovnjakov, od geografov do energetikov in seveda tudi pričevalcev družbe.

Posebna številka Mladine VRELI PLANET (PODNEBNA KRIZA) je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini >>