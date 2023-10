»Korupcija je del slovenske družbe že tisoč petsto let«

"Narcistična kultura, ki prevladuje v naši družbi, ne temelji na upoštevanju moralnih standardov, po drugi strani pa je to tudi del zgodovinsko vzpostavljene slovenske socialne tirnice. Slovenci smo domačijska družba, kar pomeni, da preživetveno nagrajujemo članstvo, in ne sposobnosti. 'Naše' ščitimo ne glede na to, kaj počnejo. Z domačijsko logiko je imel težave že Primož Trubar, dandanes pa se manifestira v različnih političnih aferah. Prav vse slovenske vlade so se ravnale po njej. V takšni kulturi korupcija postane samoumevna in moralno nesporna. To ni značilno le za socializem, kot trdi naša desnica, ampak je del slovenske družbe že tisoč petsto let. Že Trubar poroča o tem. Kdor vlada, poskrbi za svojo domačijo, v okviru katere dopusti skoraj vse, za druge pa vzpostavi stroga moralna pravila. Tako se je v naši zgodovinski tirnici vzpostavila dvojna morala, o kateri govori množica primerov, tudi iz slovenske literature."

(Antropologinja Vesna Vuk Godina v intervjuju za Nedelo o tem, da smo tipična potrošniška zbirokratizirana narcistična družba, kar pomeni, da ljudje, ki nimajo teh značilnosti, sploh nimajo možnosti, da dosežejo najvišje položaje)