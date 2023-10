»Da antijanšizem ni dovolj za pošteno upravljanje države, je hinavsko sprenevedanje«

IZJAVA DNEVA

"Da so Golobovi vladi in Gibanju Svoboda celo njuni volivci in dosedanji podporniki začeli očitati, da antijanšizem ni dovolj za pošteno, kompetentno in učinkovito upravljanje države, je hinavsko sprenevedanje. To smo hoteli in to smo dobili. V čem je zdaj nenadoma problem? Da smo spoznali svojo zmoto in si razočarani premislili?"

"Bodimo realni in si pošteno priznajmo: antijanšizem je dejansko dovolj. Bil je dovolj in je še vedno. To res ni ne vem kaj, ampak tako pač je. Gibanje Svoboda je v začetku lanskega leta večino volivcev prepričalo z antijanšizmom, kamuflažno zapakiranim v abstraktno idejo reform in razvoja kot svetlejše prihodnosti."

(Kolumnist Marko Crnkovič v Večerovi kolumni o tem, da antijanšizem ni samo prazna lupina, ker je janšizem še vedno med nami)