»Najpomembneje je, da ljudje vedo, da hočejo Palestinci zgolj živeti«

IZJAVA DNEVA

"Zahodne države obsojajo rezultate nasilnih dejanj, ne obsojajo pa vzroka – izraelske okupacije, ki je glavni razlog za širjenje nasilja in smrti na obeh straneh. Svet mora prenehati z dvojnimi merili, saj ta ne bodo prinesla miru. Najpomembneje je, da ljudje vedo, da hočejo Palestinci zgolj živeti, biti to, kar so, biti srečni. Imajo svoje sanje, upe. Palestina je veliko več kot konflikt. Vse, kar si želim, je živeti v miru, brez vojne in nenehnega strahu pred umiranjem, pred tem, da bodo Palestincem zrušili hiše ali jih izselili in v njihova stanovanja naselili druge ljudi."

(Palestinski igralec Kais Atalah v intervjuju za Dnevnik o tem, česa bi se moral zahodni svet zavedati o izraelsko-palestinskem konfliktu)