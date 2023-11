Industrija samopomoči

Cvetoči trg gurujstva, coachanja in motivacijskega žlobudranja je preplavljen s samooklicanimi strokovnjaki, ki prodajajo meglo, zakamuflirano v globokoumne nasvete

Hana Hawlina opozarja, da so lahko »celo licencirani klinični psihologi, kot je na primer Jordan Peterson, škodljivi pridigarji, ki družbene probleme (kot sta poklicna prekarizacija in spolna diskriminacija) poenostavijo in iz njih naredijo problem osebnostnih lastnosti, na primer premajhne vestnosti ali prevelike sprejemljivosti«. (Na fotografiji Jordan Peterson v polni ljubljanski Hali Tivoli leta 2022)

© Borut Krajnc

Nepotešljiva želja po osebni rasti je v zadnjih desetletjih postala molzna krava za priložnostne poslovneže, ki za mastno plačilo pridigajo, kako bolje živeti. Storitve, kot so karierno vodenje, nasveti za samouresničevanje in krepitev samozavesti ter laično zdravljenje duševnih stisk, poganjajo zlato mrzlico 21. stoletja – industrijo samopomoči. Med množicami, željnimi (pogosto le navidezno) modrih nasvetov, se iz dneva v dan veča potreba po zatekanju h gurujem sreče, motivacijskim govorcem, life coachem in drugim samooklicanim strokovnjakom za zagotavljanje uspeha, sreče in dobrega počutja. Ti nemalokrat posegajo po psevdoznanstvenih metodah in svoje programe mešajo s psevdoduhovnostjo.