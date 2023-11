Trk dveh svetov

Novi Center Rog je v prestolnici sprožil polemike o tem, kdo je še dobrodošel v mestu in kdo ne. Mar v Ljubljani res poteka proces, ki bi ga lahko označili s pojmom gentrifikacija?

Nekateri protestniki so v novi Center Rog metali različne predmete, tudi jajca in barvo, stavbo so porisali z grafiti. Na novem objektu in v njegovi okolici naj bi bilo po prvih ocenah policije nastalo več kot 30 tisoč evrov škode.

© Željko Stevanić

Prejšnji teden, 26. oktobra, so v Ljubljani uradno odprli Center Rog. Nova pridobitev v mestu, ki med drugim vanj prinaša devet proizvodnih delavnic na področju izdelovalništva in uporabnih umetnosti ter dvajset delovnih prostorov za ustvarjalce, pa novo mestno knjižnico in druge večnamenske prostore, že od samega začetka razdvaja javnost. Eden od razlogov je, da nad novim centrom še vedno visi res velik madež, dejstvo, da je zrasel na ruševinah neke druge, avtonomne skupnosti, ki je v teh prostorih delovala prej in je bila iz njih nasilno izgnana. Obenem pa je Center Rog postal tudi simbol nečesa drugega: njegova sterilna fasada je za mnoge opomnik, da se mesto spreminja. Spreminja v predvidljivo kuliso, namenjeno turistom in bogatim investitorjem, v kateri je vse manj prostora za tiste, ki si ne morejo več privoščiti življenja v mestu. Te očitke je še dodatno podkuril ljubljanski župan Zoran Janković, ki je pred odprtjem večkrat poudaril, da bodo stanovanja v okolici prenovljene stavbe zdaj dobila »50 odstotkov na vrednosti«, saj da je to zaradi prenove bivše tovarne postala »ekskluzivna lokacija«. Odprtje so tako pospremili pozivi k bojkotu novega centra, na dan otvoritve pa protest, na katerem je morala posredovati tudi policija.