Plačan v Izraelu / Poslanec Vrtovec na solidarnostni misiji

Tam naj bi se "seznanil z razmerami po terorističnem napadu gibanja Hamas na Izrael"

Naš človek v Izraelu – poslanec Jernej Vrtovec med tridnevno solidarnostno misijo v Izraelu

© Jernej Vrtovec, Facebook

Poslanec NSi Jernej Vrtovec je minuli teden v družbi še nekaterih poslancev iz držav EU obiskal Izrael, kjer se je, kot je sporočil, »seznanil z razmerami po terorističnem napadu gibanja Hamas na Izrael«.

Posebna odposlanstva tujih politikov, ki odhajajo na krizna območja z namenom ugotavljanja dejstev, navadno organizirajo mednarodne institucije; zelo pogoste so recimo delegacije politikov v vlogi volilnih opazovalcev, ki jih po svetu pošilja organizacija OVSE, le redko pa parlamentarce po svetu pošiljajo nevladne organizacije ali druge civilnodružbene organizacije, kot so recimo podjetja. Tako je iz razumljivih razlogov, ker je v teh primerih vprašljiva neodvisnost politikov oziroma ker gre v teh primerih za korupcijo.

Prav to je mogoče očitati Vrtovcu ob njegovem obisku v Izraelu. Kot je zapisal, je to državo obiskal v okviru »solidarnostne misije« – karkoli naj bi to pač pomenilo. Zapisal je, da se je sestal s svojci talcev, ki jih je 7. oktobra zajel Hamas. V delegaciji, katere član je bil, naj bi bilo 15 poslancev, organizator obiska pa naj bi bila nevladna organizacija European Leadership Network (ELNET), ki jo financira predvsem Izrael. Kot navaja na svoji spletni strani, bo v prihodnjih tednih in mesecih pripravila več tovrstnih obiskov evropskih odločevalcev, s čimer želi »ohraniti moč evropske vojaške in diplomatske podpore Izraelu«.

Elnet je lobistična organizacija, v Izraelu so jo ustanovili zaradi spoznanja, da so evropski politiki do te države precej bolj kritični kot njihovi ameriški kolegi. Uradno gre za organizacijo, katere namen je krepitev stikov med Evropo in Izraelom, na njeni spletni strani pa preberemo, da je Izrael že obiskalo kar 80 odstotkov članov ameriškega kongresa in le 10 odstotkov evropskih parlamentarcev. V Elnetu želijo to spremeniti. Uradno ta organizacija sicer pripravlja izobraževalne programe in seveda je razumljivo, da ji je prav zdaj veliko do »izobraževanja« evropskih politikov, ki pa bi ravno v teh trenutkih morali novo izraelsko-palestinsko vojno presojati kar se da nepristransko.

No, to je mogoče povedati tudi bolj neposredno: v Sloveniji imamo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, v 30. členu tega zakona pa piše, da uradna oseba, kar je kot funkcionar tudi Vrtovec, ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem svoje funkcije ali javne službe ali v zvezi s svojim položajem. Izjema pri teh pravilih so le protokolarna darila, darila simbolnega pomena ali priložnostna darila manjše vrednosti do višine 100 evrov, nikakor pa funkcionar niti priložnostnega darila ne sme sprejeti, če bi sprejetje darila vplivalo ali ustvarilo videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih javnih nalog.

Poslanca Vrtovca smo vprašali, ali si je za obisk Izraela morda vzel dopust, ali je torej tja odšel v svojem imenu in ne kot poslanec, vendar odgovora nismo dobili. Drži pa, da so malo pred tem v sorodnem primeru, to je v primeru, ko je POP TV objavil, kako naj bi bil lobist Rok Snežič prejemal podkupnino za vpliv na kadre NSi, ki so zaposleni pri Darsu, ta stranka jasno povedala, da imajo njeni politiki ničelno toleranco do korupcije, podkupnin in tako naprej.

Jernej Vrtovec je povsem pričakovano obsodil resolucijo Združenih narodov, podprla jo je tudi Slovenija, o takojšnji prekinitvi ognja in zagotovitvi humanitarne pomoči.