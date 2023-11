Priborjena večjezičnost / Pouk tudi v slovenskem jeziku

Po dolgih prizadevanjih bodo Slovenci, ki živijo v Kanalski dolini na skrajnem severovzhodu Italije, ob tromeji s Slovenijo in Avstrijo, dočakali, da bo pouk otrok v tamkajšnjih vrtcih in šolah začel redno, sistematično potekati v slovenskem jeziku. Tega doslej ni bilo, saj za to območje posebno varstvo, ki vrtcem in šolam nalaga izobraževanje slovenske manjšine v njenem jeziku, ne velja. Manjšina je slovenščino skušala ohranjati sama, s popoldanskim izobraževanjem in drugimi dejavnostmi v slovenščini. V šolskem letu 2017/18 pa se je zgodil prvi resni premik, otroke so vse od vrtca začeli poučevati tudi v slovenskem jeziku, vendar projektno, poskusno. Zaradi negotovega financiranja in nenehnega pomanjkanja kadra je bil to izziv; lani so tako poučevanje v slovenščini lahko začeli šele konec zime. Zato je toliko pomembneje, da bodo zdaj prešli na sistemsko urejeno večjezično izobraževanje.