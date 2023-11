Janša obsojen zaradi žaljivega tvita

Zaradi očitkov obrekovanja bivšega direktorja STA Bojana Veselinoviča mu je sodišče izreklo denarno kazen v višini 8 tisoč evrov

Janez Janša

© Gašper Lešnik

Na celjskem okrožnem sodišču se je končalo sojenje predsedniku SDS in bivšemu premierju Janezu Janši v primeru zasebne tožbe nekdanjega direktorja Slovenske tiskovne agencija (STA) Bojana Veselinoviča. Janša je slednjega predlani na Twitterju, danes znanem kot platforma X, obtožil sodelovanja "pri umoru novinarja".

Maja predlani je Janša, tedaj še predsednik vlade, na Twitterju zapisal: "Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in zato mesečno pokasira 8.500 evrov. Več kot predsednik republike."

Ob tem se je nanašal na dogajanje leta 2009, ko je Veselinovič Borutu Mešku, tedanjemu odgovornemu uredniku STA, vročil izredno odpoved zaposlitve, ta pa je kasneje umrl zaradi bolezni. Kot je zatrdil Veselinovič, ob odpovedi pogodbe ni vedel za njegovo zdravstveno stanje.

Veselinovič je zaradi zapisa Janši očital kaznivo dejanje obrekovanja. Okrožno sodišče v Celju je zdaj odločilo njemu v prid in Janšo spoznalo za krivega. Izreklo mu je denarno kazen v višini 8 tisoč evrov. Sodba še ni pravnomočna, Janšev zagovornik Franci Matoz pa je že napovedal pritožbo.

Kot poroča STA, je sodnica Leonida Jager v obrazložitvi med drugim dejala, da je funkcija predsednika vlade ena najvišjih v držav, zato mora ta pazljivo izbirati svoje besede, ki so odmevne in jim ljudje verjamejo. Njegov zapis, da je Veselinovič sodeloval pri umoru novinarja, ni bil resničen, senat pa je prepričan, da je Janša kaznivo dejanje storil naklepno in da se je zavedal posledic.

Janša je že v uvodu sklepnih besed sicer izrazil prepričanje, da je bila sodba napisana vnaprej, še poroča STA.

Ni sicer prvič, da je Janša obsojen zaradi žaljivega tvitanja. Lansko leto mu je celjsko sodišče prisodilo tudi trimesečno pogojno zaporno kazen zaradi tvita, v katerem je novinarki RTV Slovenija Eugenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek, danes sicer poslanko, označil za "odsluženi prostitutki".