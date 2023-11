Mojca Šetinc Pašek / »Po prihodu generalne sekretarke so se v stranki začeli nadzor, sumničenja, iskanje 'izdajalcev'«

IZJAVA DNEVA

"Vodenje stranke je prepuščeno generalni sekretarki (Vesni Vuković, op. a.), njenemu namestniku Petru Majerletu, eden njenih glavnih prišepetovalcev pa je Damir Črnčec. Po prihodu generalne sekretarke so se v stranki začeli nadzor, sumničenja, iskanje 'izdajalcev' … Tako imamo zdaj na političnem prizorišču dve skrajni plati: na eni strani radikalizirano SDS in na drugi strani populistično Gibanje Svoboda. Obe strani potrebujeta očiščenje, notranjo katarzo. Kajti če se bo to nadaljevalo, se bomo zgolj in samo še obstreljevali z najtežjo možno artilerijo, najhujšimi možnimi topniškimi salvami. Tega v slovenski politiki ne potrebujemo."

(Poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o tem, zakaj je bila izključena iz stranke)