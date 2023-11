»Novi obrazi verjetno še niso utegnili prebrati Rose Luxemburg«

IZJAVA DNEVA

"Občutek je, da postaja svoboda iz dneva v dan bolj nevarna za oblastnike. Utišati se jo da z raznimi metodami, tudi z zgledno organiziranim strankarskim življenjem. Tam prav pride stari princip demokratičnega centralizma, kjer se mora manjšina tiho podrediti večini. V praksi to pogosto pomeni, da se vsi trudijo uganiti želje »velikega in vsemogočnega« voditelja. Janez Janša je med svojimi privrženci to zgledno urejal. Njegova stranka že desetletja brezhibno deluje. V Gibanju Svoboda se te vrline pospešeno učijo. Tudi oni verjamejo v leninistične teorije. Novi obrazi verjetno še niso utegnili prebrati Rose Luxemburg ali pa so v Gibanju Svoboda ugotovili, da so njene teorije neuporabne: 'Svoboda je vedno le svoboda tistega, ki misli drugače.' Princip je zmeraj enak: takoj je treba disciplinirati sopotnike. Voditelj in njegov ožji krog odločata, drugi se prilagodijo ali pa odidejo."

(Italijanski novinar in zgodovinar Stefano Lusa v Dnevnikovi kolumni o tem, da se da svobodo utišati z raznimi metodami)