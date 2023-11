Odgovornost nosi vlada

Za vse težave, ki spremljajo migracije, je neposredno odgovorna vlada Roberta Goloba. Lahko bi jih reševala zelo preprosto in sproti, pa jih ne.

Shod prosilcev za azil pred državnim zborom, na katerem so pristojnim sporočili, naj jih ne označujejo za kriminalce in da želijo delati. Ljubljana, 10. oktober.

© Zana Fabjan Blažič

Policija je sredi septembra, kmalu bo od tega minilo dva meseca, skrajno neprimerno tujce, prosilce za azil, migrante označila za »povečano varnostno tveganje« in to podkrepila s podatki o največjem porastu kriminalitete prav v četrtih glavnega mesta, kjer se ti tujci največ zadržujejo, torej na Viču in v mestnem središču. Ker nočemo verjeti, da je šlo (zgolj) za vznemirjanje javnosti, in ker taka informacija tudi ne more biti namenjena sama sebi, lahko to razumemo predvsem kot poziv in podlago vladi in notranjemu ministrstvu za ukrepe, s katerimi bi razmere, ki so posledica nekoliko večje prisotnosti tujcev v glavnem mestu, olajšala, razbremenila. Kaj je bilo storjenega?